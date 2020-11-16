Погода на 16 ноября в Тюмени: пасмурно и безветренно

В Тюмени будет пасмурно и безветренно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 ноября, облака в Тюмени будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 15 градусов, днем – минус 11 – 12. Вечером столбики термометров покажут 13 – 14 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 метр в секунду.

16 ноября почитается память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. В прежние времена приметили, что с этого дня начинался ледостав. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным.