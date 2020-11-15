Аграрии Тюменского района – в числе лучших сельхозпроизводителей. Фото - pixabay.com.

Почти 60 тюменских аграриев награждены в 2020 году. Победителями традиционного областного соревнования в отраслях сельского хозяйства стали и семь представителей агропромышленного комплекса Тюменского района.

– Сельхозпроизводители района ещё раз подтвердили свою квалификацию и большой потенциал к развитию, год от года увеличивая выпуск продукции. В своих номинациях победы одержали лидеры последних лет – тепличный комбинат «ТюменьАгро» и птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер». По фермерскому направлению отличились представители крестьянского хозяйства «Пчела», чья специализация – выращивание картофеля. Здорово, что помимо наград для предприятий, по условиям соревнования в регионе награждаются и отдельные работники. У нас таких оказалось трое. Первые места в своих номинациях заняли аграрии из ЗАО «Успенское», Пышминской птицефабрики и «ТюменьАгро», – отметил заместитель начальника Управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов

По словам одного из победителей соревнования директора птицефабрики «ПРОДО Тюменский бройлер» Оксаны Величко, в основе успеха ее предприятия в соревновании – ориентация на интересы потребителя.

– Если хочешь удержать лидирующие позиции, то насущной необходимостью становится модернизация производства. К примеру, ещё 10 лет назад было много замороженной продукции, а сейчас спросом пользуется в основном охлажденная. Значительно популярней стали и полуфабрикаты. Изменившиеся предпочтения, в свою очередь, требуют серьезного обновления производства, – заявила Величко.