В Тюменской области построены оросительные системы на площади более 970 гектаров. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области за счет средств областного и федерального бюджетов построены оросительные системы на площади более 970 гектаров. В рамках программы «Развитие мелиоративного комплекса региона на 2016 – 2025 годы» предусмотрен комплекс мероприятий по повышению продуктивности и устойчивости сельхозпроизводства и плодородия почв.

– Наша территория – это зона рискованного земледелия, поэтому проведение мелиоративных мероприятий жизненно необходимо. Это важное звено в успешном развитии сельскохозяйственного производства региона, – отметил председатель комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин.

По его словам, большая работа проводится по известкованию кислых почв. К примеру, в 2020 году на 1 сентября было обработано 3 тыс. 250 гектаров. Также продолжается вовлечение в оборот выбывших сельхозугодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, передает «Тюменская линия».