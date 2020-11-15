В Тюмени завершилась опись Текутьевского кладбища. Фото из группы Музей воспоминаний «Мы жили» Тюмень ВКонтакте.

В начале ноября инициаторы тюменского проекта «Мы жили» вместе с волонтерами закончили описывать захоронения на Текутьевском кладбище. Опись заняла чуть больше года. В это время организаторы собирали отдельные истории о захороненных там тюменцах от населения.

– Теперь нужно расшифровать фотографии для списка захоронений, искать новые историй и осмыслить то, какую огромную работу мы с вами проделали. Спасибо каждому, кто поучаствовал в описи, это был удивительный опыт! – отметили инициаторы проекта в соцсетях.

Проект «Мы жили» призван сохранить память о людях, которые похоронены на кладбище, даже если те не оставили заметного следа в истории. Собранные сведения о захоронениях лягут в основу мобильного приложения-путеводителя по Текутьевскому кладбищу. Напомним, что в 1990-е годы архив кладбища сгорел, а описи десятилетней давности в администрации кладбища по каким-то причинам не нашлось.

В дальнейшем работа над проектом продолжится. Сейчас необходимы консультации людей, которые разбираются в картографии и навигационных системах, а также в программировании, сообщает «Вслух.ру».