Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 ноября 2020 года увеличилось на 162 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 162 и составило 15 742 человека.

За последние сутки в России выявлено 22 572 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 352 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 456 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 925 825 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 186 летальных исходов, выздоровели 1 439 985 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в нескольких регионах России зафиксированы повторные случаи заболевания COVID-19. В Тюменской области, как утверждает Оперативный штаб, таких случаев заражения не было.

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