Студентов тюменского вуза учат справляться с рисками в пандемию. Фото - pixabay.com.

Разъяснить и научить, как прогнозировать ситуации риска и как с ними справляться, решили студентов. Такой образовательный эксперимент проводят в Тюменском госуниверситете, где в качестве предмета на выбор предложили изучить «Рискологию». Новый предмет запустили в условиях начала пандемии COVID-19 для студентов всех специальностей.

По словам автора курса, профессора ТюмГУ Валерия Гамукина, этот эксперимент помог студентам преодолеть высокий риск восприятия действительности, который возник при пандемии в России. Он уверяет, что этот предмет отлично дополнит образовательные программы и других вузов. Ведь необходимо раскрывать природу риска в жизни человека и учить ими управлять.

Немалое количество часов уделялось практике. В начале занятий студенты определяли круг рисков в их жизни, разбирали, анализировали их восприятие. От того, насколько каждый обучающийся воспринимает содержание и смысл, зависит и оценка ситуации. Во время обучения использовался набор из 15 различных рисков: природы, неравенства, кризиса и коммуникации, свободы и неорганизованности, некомпетентности. А еще усталости, непредсказуемости, потери здоровья, утраты ресурсов и ошибки. Рассматривался даже риск любви, потребности ценить что-то выше, чем все остальное, причем без объяснения причин. Студенты еженедельно составляли прогноз на предстоящую неделю. А по ее завершении оценивали фактический уровень риска, сообщает интернет-портал "Мегатюмень"

«Переход на онлайн-обучение из-за пандеми COVID-19 произошел как раз во время изучения рискологии. И студенты были вынуждены переживать этот комплекс стрессов индивидуально. Это стало редким случаем постановки социального эксперимента в реальном времени», - рассказал Гамукин.