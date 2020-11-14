Тюменцам расскажут о происхождении языка

Фото: КонцептХаб

21 ноября в Тюмени пройдет лекция доктора филологических наук Светланы Бурлак «Появление языка: почему Homo начали разговаривать».

Светлана Бурлак – лингвист-индоевропеист и профессор РАН, она занимается изучением тохарских языков, является автором более тридцати научных работ и статей Большой российской энциклопедии. Также Светлана Бурлак изучает происхождение человеческого языка. На лекции 21 ноября новый спикер проекта расскажет, почему наши предки начали разговаривать, каким был древний язык и как сильно он отличался от нашего.

– Мы предлагаем нашим слушателям отвлечься от мировых новостей и узнать что-то новое. Ждём всех желающих и предлагаем не откладывать регистрацию на последний день, потому что количество мест строго ограничено, – отметила Виктория Елизарова, руководитель проекта «КонцептХаб».

Лекция состоится 21 ноября в 13.00 в кафе «Среда» (ул. Герцена, 64). В связи с санитарно-эпидемиологическими нормами количество мест ограничено. Вход на лекцию для слушателей будет осуществляться только в маске. Регистрация здесь. Онлайн-трансляцию лекции и новости проекта «КонцептХаб» можно увидеть в официальной группе проекта в соцсети «ВКонтакте».

«КонцептХаб» – это познавательные и бесплатные лекции для всех желающих. Спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на интересующие вопросы.

Проект осуществляется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.