Успешный дебют: тюменские врачи впервые провели операцию по удалению кисты Торнвальда

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Мальчика беспокоили заложенность носа и уха, а также выделения, связанные с обострением хронического отита. Четырнадцатилетний тюменец поступил в детское лор-отделение ОКБ № 2 по направлению из детской поликлиники с подозрением на кисту Торнвальда.

Ребенок состоит на учете у аллерголога и лор-врача, он уже дважды перенес операции. Для определения тактики и прогнозирования отдаленных результатов лечения врачи провели компьютерную томографию, которая выявила мягкотканное образование размерами около полутора сантиметров в диаметре на задней поверхности носоглотки.

Операция по удалению этой кисты проводилась эндоскопическим путем. Под контролем видеомонитора и ригидного эндоскопа было выполнено удаление новообразования носоглотки в контактном режиме с использованием силового оборудования и радиоволновой хирургии. В результате кисту удалили без единого наружного разреза.

– Через месяц после операции на контрольной видеофиброриноотоскопии носовое дыхание восстановилось, жалоб больше нет и по поводу уха, – сказала заведующая оториноларингологическим отделением Надежда Кузнецова.

Врожденные аномалии носоглотки встречаются редко и обычно связаны с нарушениями процессов эмбриогенеза. Распространенность кист Торнвальда составляет 0,2 – 5%. Причиной этой патологии может быть травма, воспаление или инфекция.

Специалисты областной клинической больницы № 2 впервые встретились со случаем кисты Торнвальда у детей. Благодаря опытным специалистам дебютная операция прошла успешно, пациент находится в удовлетворительном состоянии.