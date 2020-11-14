В Тобольске готовят спектакль в жанре саунд-драма

Фото: тобольская школа талантов «Синтез.Дети»

Воспитанники тобольской школы талантов «Синтез.Дети» ведут подготовку музыкального спектакля «Я (на)против». Ранее проект стал победителем конкурса президентских грантов, поясняет ИА «Тюменская линия».

– В кастинге приняло участие более 40 детей. Они демонстрировали свои навыки в вокале, пластике и актерском мастерстве. В результате мы отобрали 10 человек в возрасте от 10 до 17 лет. С середины сентября началась активная подготовка к спектаклю, – рассказала директор школы Эльмира Дейнеко.

Артисты репетируют три раза в неделю под руководством педагога-постановщика Марии Балиной. Помимо обязательных вокальный уроков детям предложен комплекс упражнений, направленный на совершенствование актерских навыков и сценической пластики.

– В тренинге мы сочиняем будущую постановку. Это позволяет детям без стресса входить в комфортное игровое настроение. Я предлагаю ребятам актерские, пластические и звуковые упражнения, а они пытаются максимально точно выполнить поставленную задачу. Мы не учим текст по ролям, а присваиваем в игре, – отметила Мария Балина.

В феврале 2021 года музыкальный спектакль «Я (на)против» будет представлен в ДК «Синтез». В дальнейшем, спектакль войдет в постоянно действующий репертуар школы талантов.