Профилактикой ВИЧ займется тюменская молодежь

Конкурса видероликов «Действуй ради жизни!» объявил Центр профилактики и борьбы со СПИД в Тюмени в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Победители конкурса получат в подарок электронные гаджеты, выяснила «Тюменская область сегодня».

– Конкурсантам необходимо разместить работы в соцсети Instagram на своих открытых страницах с отметкой официального аккаунта ГБУЗ ТО «ЦПБС» @aids.tyumen, – пояснили организаторы конкурса.

Участникам нужно отправить заявление на участие до 10 декабря 2020 года на электронный адрес aids-72@mail.ru, а в теме письма указать: «Действуй ради жизни!».

К участию приглашают школьников и студентов Тюменской области в возрасте 14-25 лет. Видео можно сделать как индивидуально, так и небольшими группами. Жюри оценит соответствие работ тематике, условиям конкурса, художественному и эмоциональному воздействию, эстетичности оформления, оригинальности замысла и информативности.

Победитель конкурса получит экшн-камеру, за второе место – фитнес-трекер, а за бронзу – беспроводные наушники с микрофоном. Дополнительные подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте тюменского Центра профилактики и борьбы со СПИД в положении о конкурсе видеороликов.