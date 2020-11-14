Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Более 14 тысяч человек проголосовали за то, чтобы дать Тюмени звание «Город трудовой доблести»

Чем больше голосов наберет инициатива, тем выше шанс, что федеральные эксперты одобрят заявку, утверждают организаторы
Лина Орлова
КомментироватьОставить комментарий
Фото: www.за-тюмень.рф

Фото: www.за-тюмень.рф

Летом 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» за вклад в победу в Великой Отечественной войне. В список вошли 20 городов, из УФО – Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск. Однако Тюмени в списке нет, хотя областной центр достоин этого звания, поясняет «Вслух.ру».

Инициативная группа организовало сбор подписей за то, чтобы Тюмень включили в этот список и Лучший город Земли стал претендентом на звание «Города трудовой доблести». За полтора месяца уже более 14 000 человек поддержали эту инициативу на официальном сайте За-тюмень.рф. Для этого нужно заполнить небольшую анкету, указав Ф.И.О., дату рождения, адрес проживания, номер мобильного телефона и электронную почту.

Город принял 28 эвакуированных предприятий. Производство выросло более чем в три раза: все для фронта, все для победы. В частности, судостроительный завод был единственным в стране, производящим торпедные катера. Только на тюменской земле производились малые десантные планеры А-7. В Тюмени был построен уникальный «крылатый танк», а также создан легендарный поезд-баня, который называли «десятью кругами рая». Завод пластмасс поставлял «коктейли Молотова», «Механик» - минометы и мины и др. Валенки, полушубки, медикаменты также отправляли на фронт.

Тюмень приняла более 20 000 эвакуированных, население выросло более чем в два раза. В 26 зданиях были развернуты 15 госпиталей для бойцов. В областной центр эвакуировали тело В.И. Ленина, второй мавзолей был оборудован на ул. Республики, 7.