Более 14 тысяч человек проголосовали за то, чтобы дать Тюмени звание «Город трудовой доблести»

Фото: www.за-тюмень.рф

Летом 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» за вклад в победу в Великой Отечественной войне. В список вошли 20 городов, из УФО – Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Магнитогорск. Однако Тюмени в списке нет, хотя областной центр достоин этого звания, поясняет «Вслух.ру».

Инициативная группа организовало сбор подписей за то, чтобы Тюмень включили в этот список и Лучший город Земли стал претендентом на звание «Города трудовой доблести». За полтора месяца уже более 14 000 человек поддержали эту инициативу на официальном сайте За-тюмень.рф. Для этого нужно заполнить небольшую анкету, указав Ф.И.О., дату рождения, адрес проживания, номер мобильного телефона и электронную почту.

Город принял 28 эвакуированных предприятий. Производство выросло более чем в три раза: все для фронта, все для победы. В частности, судостроительный завод был единственным в стране, производящим торпедные катера. Только на тюменской земле производились малые десантные планеры А-7. В Тюмени был построен уникальный «крылатый танк», а также создан легендарный поезд-баня, который называли «десятью кругами рая». Завод пластмасс поставлял «коктейли Молотова», «Механик» - минометы и мины и др. Валенки, полушубки, медикаменты также отправляли на фронт.

Тюмень приняла более 20 000 эвакуированных, население выросло более чем в два раза. В 26 зданиях были развернуты 15 госпиталей для бойцов. В областной центр эвакуировали тело В.И. Ленина, второй мавзолей был оборудован на ул. Республики, 7.