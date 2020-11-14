Тюменские гиревики стали лучшими в областном конкурсе видеороликов «Армейская зарядка 2020»

В конкурсе приняло участие 120 команд с общим числом участников 1 113 человек. Скриншот видео

Победители Тюменского областного конкурса видеороликов «Армейская зарядка 2020» принимают поздравления. Первое место в состязании заняли воспитанники Центра физкультурной и спортивной работы «Олимпия» Тюменского муниципального района, секция гиревого спорта.

Силачам уступили ребята из села Ишимского района, которые занимаются в Центре культуры и досуга, а третье место досталось семье Бабшановых из села Муллаши Тюменского района.

Кроме того, определили и приз зрительских симпатий – наибольшее количество симпатий набрал видеоролик команды ялуторовской школы № 1.

По заданию с 3 по 31 октября участникам необходимо было создать видеоролик, содержащий комплекс упражнений с использованием армейской атрибутики по предложенному сценарию. В конкурсе приняло участие 120 команд с общим числом участников 1 113 человек. Конкурс прошел в рамках профилактической акции «Областная зарядка» проекта «Тюменская область — территория здорового образа жизни».