Почта сибирского Деда Мороза откроется в Тюмени

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«Почта Сибирского День Мороза» начнет работу с 20 ноября в ДК «Поиск». На этот день пройдет два мероприятия – в 11:00 и 17:00. Гостей ждут официальное открытие, зимние забавы, хороводы, встреча с Дедушкой у елки. Регистрация гостей проводится по телефону 795-435, цена билета 200 рублей, сообщает «Вслух.ру».

Почта после открытия будет работать до 23 декабря. В фойе «Поиска» выставят специальный ящик для писем. Отправить послание смогут и дети, и взрослые. Для желающих работает традиционная почта: 625047, ул. А. Пушкина, 10, ДК «Поиск». Обязательно указать адресата: Сибирскому Деду Морозу.

Обычно писем приходит очень много: из Тюмени, Тобольска, Сургута, Ханты-Мансийска и других населенных пунктов. Около 98% писем – с просьбами сделать материальный подарок (гаджеты, домашние питомцы и т.д.).

В редких случаях приходят трогательные письма, когда дети просят здоровья близким, мира во всем мире, процветания стране и т.п. Такие письма откладываются, и Дедушка старается выехать к адресату, чтобы поздравить его лично с наступающим Новым годом. Если в письме указан адрес и есть возможность выехать в другие населенные пункты, помогает спонсорская помощь.

В любом случае Дедушка отвечает на все письма, которые приходят на почту, и приглашает в резиденцию. Но опять же если указан обратный адрес, причем корректный.