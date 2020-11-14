Рецепт приготовления сытных голубцов представила тюменцам бабушка-иностранка

Самая популярная в Instagram огородница России Ольга Тихонова, или бабушка-иностранка, поделилась с подписчиками своим необыкновенным рецептом голубцом. Фотоколлаж: Ирина Ромашкина

Самая популярная в Instagram огородница России Ольга Тихонова, или бабушка-иностранка, поделилась с подписчиками своим необыкновенным рецептом голубцом. В рецептуре – стандартный набор продуктов, однако нюансы приготовления упрощают готовку.

Список ингредиентов содержит четыре обязательных пункта и специи, отмечает «Тюменская область сегодня». Для приготовления голубцов потребуется средний вилок белокочанной капусты, около 1,5 кг, около 700-800 граммов фарша, стакан риса, 2-3 штуки репчатого лука, а также соль и перец по вкусу. Для заливки: лук, морковь, две столовые ложки томатной пасты, лавровый лист, 2-3 столовые ложки растительного масла и литр воды.

Татьяна Тихонова рекомендует с вечера сделать заготовку на будущие голубцы. Для этого нужно упаковать капусту в пакет и положить в морозильник. Утром капусту достать и оставить оттаивать.

– Пока кочан оттаивает, готовим начинку и заливку, – пояснила бабушка-блогер.

Рис отварить до полуготовности. В фарш добавить измельченный лук, остывший рис. Теперь о заливке: все порезанные ингредиенты для нее размешивают и доводят до кипения.

Далее на каждый лист капусты выложить нужное количество фарша и плотно завернуть, как блин.

– Растительное масло разогреваем на сковороде, выкладываем голубцы вниз швом. Жарим на среднем огне под крышкой с двух сторон до золотистой корочки, – сообщила Ольга Ивановна.

После голубцы переложить в кастрюлю, залить подливой, поставить тушить на медленный огонь на 35-40 минут. Голубцы можно готовить и без обжарки, в духовке или мультиварке.

Готовое блюдо подают со сметаной, сверху посыпают зеленью. Как отметила блогер, голубцы по рецепту получатся сытными, сочными и ароматными.