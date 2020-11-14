Погода на 14 ноября в Тюмени: морозно и снежно

Фото: pixabay.com

Сегодня, 14 ноября, в Тюменской области будет облачно, будет идти снег. Синоптики обещают ночью похолодание до -6… -11 градусов, а днем потеплеет максимум на пару градусов: -4… -9 градусов обещают метеорологи. Будет дуть северный, северо-восточный ветер до 5-10 м/с.

Сегодня, 14 ноября, по народному календарю празднуется день Кузьмы и Демьяна, этот день называли Осенними Кузьминками. Кузьма и Демьян – покровители ремесел, домашней птицы и брака. Им молятся об исцелении от душевных и телесных болезней, о помощи в трудном учении и просвещении разума, о мире в семье и любви между супругами.

Семь примет и обычаев на Осенние Кузьминки: