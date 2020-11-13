Тюменские энергетики заявили о готовности к зиме. Фото предоставлено "КП".

Генеральный директор «Россетей» вручил паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2020-2021 главе тюменского филиала Алексею Солдатенко.

По информации пресс-службы компании, на сегодняшний день аварийный запас материалов и оборудования сформирован на 100%. На случай возможных восстановительных работ подготовлено 179 бригад (в том числе 14 мобильных), 828 человек производственного персонала и 294 единицы спецтехники. При необходимости могут быть задействованы 74 резервных источника электроснабжения (11 МВт).

– Подготовка электросетевого комплекса к зиме в этом году шла в новом формате: производственную программу пришлось планировать и корректировать с учетом региональных ограничений, направленных на локализацию распространения коронавирусной инфекции. Однако на сроках и объемах работ новые реалии не отразились. Мы можем уверено сказать, что электросетевой комплекс компании готов к капризам сибирской зимы, – рассказал генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко.

Также стало известно, что на территории Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО энергетики «Россети Тюмень» отремонтировали 118 силовых трансформаторов и 191 трансформаторную подстанцию, 2 405 км воздушных линий электропередачи. Расчищено 6 839 гектаров просек, заменено 2 105 опор ВЛ 0,4-110 кВ. Кроме того, проведена замена 89 км неизолированного провода на СИП.

Фото предоставлено "КП".

СПРАВОЧНО

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около

1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2019 году составил около 56,5 млрд кВт*ч.