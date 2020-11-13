В обновленном тюменском дворе появилась горка-пирамида. Фото - "Тюмень - наш дом" в ВК.

В Тюмени сегодня, 13 ноября, состоялась приёмка двора по улице Московский тракт, 16, 16а, 18. В центре его появилась высокая горка в виде пирамиды с флюгером на крыше, напоминающей чум.

– Хорошо здесь: и детям есть где поиграть, и самим на тренажёрах позаниматься. Я, например, помимо прогулок с внуками каждый день тренируюсь: утром часов в 6 выхожу из дома и прохожу 5 километров, – рассказал местный житель Юрий Лоос, который посещает двор со своей пятилетней внучкой. Ане скоро исполнится 6 лет.

По словам замруководителя управы Калининского округа Олега Савчука, Родителям можно не переживать за своих детей, которые будут выходить во двор играть: здесь создали безопасные пешеходные дорожки, а на площадках появилась травмобезопасная плитка.

В этом году территории округа благоустроено 6 дворов, которые относятся к 14 многоквартирным домам. При этом управа, перенимая самый передовой опыт коллег из других регионов, находится в постоянном диалоге с жителями, управляющей компанией, направляет подрядные организации создавать такие дворы, которые были бы удобны жителям, выглядели современно и не увеличивали стоимость обслуживания для собственников.