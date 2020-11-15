Руководитель Ростуризма посоветовала соотечественникам начать путешествовать с Тюменской области. Фото: Вадим Бегун

Тюменскую область для открытия термального сезона посетила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. По ее словам, регион прекрасен и с него можно начинать свои путешествия по стране.

– Русская зима – это прекрасное время для путешествий. И это путешествие можно начать с прекрасной Тюменской области, которая всего в двух часах полета от Центральной России, – отметила Зарина Догузова.

По ее словам, в этом году особое внимание уделялось развитию доступности отдыха. Она напомнила, что на территории Тюменской области действует программа туристического кешбэка.

– Продолжаем чартерные программы, а также туристический кешбэк, при котором часть средств, потраченных на отдых внутри страны, возвращается обратно на карту. Мы даем людям возможность доступно отдыхать в своей стране, – резюмировала Догузова, передает «Тюменская область сегодня».