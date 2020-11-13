В Тюмени очистят и укрепят берега карьера Утиный. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени очистят и укрепят берега карьера Утиный. Уже разработана проектная документация на эти работы, планируется её представление для прохождения государственной экспертизы.

– В настоящее время от наплавного мусора убираются акватории муниципальных водных объектов. Делается это два раза в месяц летом и зимой. Летом еще косится растительность. Очередная уборка, в том числе обводнённого карьера Утиный, выполнена 12 ноября, – рассказали в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

По информации ведомства, сейчас акватории водных объектов находятся в удовлетворительном состоянии. В департаменте также добавили, что и в следующем году услуги по уборке будут проводиться с той же периодичностью.