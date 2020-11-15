В Тюменской области на переобучение работников выделено более 13 миллионов рублей. Фото: Ольга Крыльцова

С 2019 года Тюменская область является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» работники предприятий проходят переобучение за счет областного бюджета. Участниками нацпроекта уже стали 67 организаций.

По информации департамента труда и занятости населения региона, за 10 месяцев заключено 34 договора с организациями, реализующими мероприятия по повышению производительности труда, в отношении 1 тыс. 38 работников. 607 из них уже прошли обучение. Всего за год планируется привлечь не менее 1 153 человек.

– Объем финансирования на эти цели в 2020 году составляет 15 млн 827,9 тыс. рублей. За 10 месяцев освоено 13 млн 329,946 тыс. рублей. Все работники после прохождения обучения, повышения квалификации трудоустроены, – отметили в ведомстве, сообщает «Вслух.ру».