Есть ли в Тюмени повторные случаи заболевания коронавирусом? Фото: Вадим Бегун

В нескольких регионах России зафиксированы повторные случаи заболевания COVID-19. В Тюменской области, как утверждает оперативный штаб, таких случаев заражения не было.

– После перенесенной болезни антитела сохраняются не пожизненно, поэтому риск заражения есть. Чтобы не заразиться и в первый раз, нужно соблюдать эпидемиологические меры и правила гигиены. Сюда можно отнести социальную дистанцию, сокращение контактов, ношение в общественных местах масок и перчаток, обработка рук антисептиком, тщательное мытье рук после прогулки, похода в магазин, работы за компьютером, стирки белья, ухода за больным и после снятия и утилизации одноразовой медицинской маски, – отметили в оперштабе.

В ведомстве также напомнили, что нужно укреплять иммунитет с помощью правильного питания, большого количества в рационе богатых витаминами овощей и фруктов и через физическую активность.