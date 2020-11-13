Тюменец «разводил» девушек на деньги под предлогом покупки гроба для «умершей» матери. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор в отношении ранее судимого 30-летнего местного жителя. Мужчина втирался в доверие к девушкам и «разводил» их на деньги. Таким образом, с 19 июня по 14 июля 2020 года он обманул четырех горожанок, с которыми познакомился в социальных сетях.

– У первой пострадавшей мошенник под предлогом помощи в розыске ее автомобиля и лечения своей матери выманил 53,1 тыс. рублей. Второй он сообщил, что нужны деньги для оплаты больничной палаты для матери, потом заявил о ее «смерти» и необходимости покупки гроба. Так он завладел 33,4 тыс. рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Третьей девушке он поведал, что потерял деньги на похороны матери, которой надо купить гроб, а брату – надгробие. У нее похищено 85,6 тыс. рублей. У четвертой пострадавшей, с которой был ранее знаком по работе на автомойке, мошенник взял телефон, чтобы позвонить, и не вернул его.

Суд назначил подсудимому два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с горожанина взыскали похищенные у женщин деньги в общей сумме 172,1 тыс. рублей.