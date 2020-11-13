«Вспомнить, кого нет с нами»: в Тюмени появились 160 стульев, символизирующих погибших в ДТП

В Тюмени на площади появились 160 стульев, символизирующих погибших в ДТП. Фото - ГУ МЧС по Тюменской области.

У тюменского Технопарка сегодня, 13 ноября, состоялась акция «Стояние со свечами», в рамках которой почтили память жертв ДТП. На площади развернули инсталляцию с участием автомобилей спецслужб и машины, разбитой в аварии. Установленные 160 пустых стульев были призваны символизировать людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона.

– Сегодня мы собрались вспомнить тех, кого уже нет с нами. Это не просто митинг в память о погибших, но и мероприятие, благодаря которому завтра мы можем спасти чью-то жизнь, сделав наши дороги безопаснее. Все вместе мы обращаем внимание молодежи на важность соблюдения правил ПДД и культуры поведения на автодорогах, – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС по Тюменской области подполковник внутренней службы Максим Низамов.

Отметим, что за последние пять лет на дорогах региона погибли 39 детей, в память о них в небо были выпущены белые воздушные шары. В завершении акции в воздух взмыли и зеленые воздушные шары – в знак призыва ко всем собравшимся соблюдать правила дорожного движения.