В Тюменской области от коронавируса скончался 26-летний мужчина. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области от коронавируса умер 26-летний мужчина. Это не единственная жертва COVID-19 за сутки.

– Несмотря на усилия врачей, скончались четыре человека: мужчина, 26 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, полиорганной недостаточности и хронического заболевания; мужчина, 68 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной пневмонии и хронического заболевания; мужчина, 69 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 57 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной микроабсцедирующей пневмонии и хронических заболеваний, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 163 случая заболевания (всего с начала пандемии - 15412), 149 человек выздоровели (за весь период – 9975), два ребенка (из общего числа заболевших), 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 221 человек остается под медицинским наблюдением, 2 410 человек находятся на перевахтовке.