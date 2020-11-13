Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 13 ноября 2020 года увеличилось на 163 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 13 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 163 и составило 15 412 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 983 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 25% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 411 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 735 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 880 551 случай ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели 1 406 903 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что хирурги областной больницы № 3 прооперировали пациента с тяжелой формой коронавируса, у которого заподозрили острый аппендицит. Для его безопасной перевозки из моногоспиталя до операционной организовали так называемый «зеленый коридор», найдя самый короткий путь, но при этом исключая стационарные отделения на пути следования. Интересно, что больному постоянно подавался кислород, а весь путь подвергался дезинфекции.

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