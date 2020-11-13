В Тобольске экстренно прооперировали пациента с тяжелой формой коронавируса. Фото из архива ОБ№3.

Хирурги областной больницы № 3 прооперировали пациента с тяжелой формой коронавируса, у которого заподозрили острый аппендицит. Для его безопасной перевозки из моногоспиталя до операционной организовали так называемый «зеленый коридор», найдя самый короткий путь, но при этом исключая стационарные отделения на пути следования. Интересно, что больному постоянно подавался кислород, а весь путь подвергался дезинфекции.

– Ввиду пожилого возраста и тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией с 70% поражения лёгких, совместно с анестезиологом было решено применить спинно-мозговую анестезию, которая не угнетает дыхательную деятельность. Это позволило врачу-анестезиологу Магомеду Алиасхабову наблюдать находившегося в сознании пациента и комфортно для больного провести вмешательство. Операция проводилась по открытой методике, чтобы избежать усугубления воспаления лёгких и провоцирования дыхательной недостаточности, – рассказал Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь медицинского учреждения.

После операции пациента сразу же транспортировали обратно в моноинфекционный госпиталь. Правильно выбранный метод анестезии и оперативного вмешательства не оказал негативного влияния на протекание болезни коронавируса. Сейчас у мужчины наблюдается положительная динамика выздоровления как после аппендэктомии, так и по коронавирусной инфекции.