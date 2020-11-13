Андрей Курпатов впервые в Тюмени. Фото предоставлено "КП".
Уже через несколько дней, 17 ноября, впервые в Тюмени известный психотерапевт АНДРЕЙ КУРПАТОВ выступит с мастер-классом «МОЗГ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. Как быстро обучаться и трансформировать свое мышление».
АНДРЕЙ КУРПАТОВ запомнился многим как «доктор Курпатов» из-за передачи, которая шла несколько лет на телеканале «Домашний», а затем на Первом канале, передачу смотрели несколько миллионов человек.
АНДРЕЙ КУРПАТОВ:
- президент Высшей школы методологии,
- научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. Многие годы Андрей Владимирович сотрудничает с командой Германа Грефа,
- автор YouTube канала, 673 000 подписчиков;
- 880 000 instagram-подписчиков,
- создатель психотерапевтического направление «системная поведенческая психотерапия».
- автор книг, которые изданы тиражом более 5 млн экземпляров и переведены на 8 языков,
- сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями в качестве эксперта в области мышления, подготовки кадров, работы с клиентом и управления бизнесом.
Его лекции дают современные знания о мозге и меняют наши представления о человека.
Современный мир стремительно меняется, человеку приходится адаптироваться к новой цифровой, технологической и социальной реальности. Этот процесс проходит непросто, чему свидетельством рост цифровой зависимости, изменение характера социальных связей, увеличение количества психических расстройств.
Как сохранить навыки мышления и интеллектуальной деятельности в данных обстоятельствах?
Как развиваться, оказавшись в новой, цифровой среде?
Как сохранить устойчивые социальные связи и психическое здоровье в этом «новом дивном мире»?
Данная тема актуальна для руководителей всех уровней, предпринимателей и всех тех, кто принимает решения в условиях неопределенности, работает с большим количеством информации, а также тех, кто хочет быть более счастливым и осознанным, улучшить качество жизни.
Подробная карта зала на сайте toptmn.ru.
Специальная цена для группового участия – по телефону 531-817.