Андрей Курпатов впервые в Тюмени. Фото предоставлено "КП".

Уже через несколько дней, 17 ноября, впервые в Тюмени известный психотерапевт АНДРЕЙ КУРПАТОВ выступит с мастер-классом «МОЗГ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН. Как быстро обучаться и трансформировать свое мышление».

АНДРЕЙ КУРПАТОВ запомнился многим как «доктор Курпатов» из-за передачи, которая шла несколько лет на телеканале «Домашний», а затем на Первом канале, передачу смотрели несколько миллионов человек.

АНДРЕЙ КУРПАТОВ:

- президент Высшей школы методологии,

- научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. Многие годы Андрей Владимирович сотрудничает с командой Германа Грефа,

- автор YouTube канала, 673 000 подписчиков;

- 880 000 instagram-подписчиков,

- создатель психотерапевтического направление «системная поведенческая психотерапия».

- автор книг, которые изданы тиражом более 5 млн экземпляров и переведены на 8 языков,

- сотрудничает с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями в качестве эксперта в области мышления, подготовки кадров, работы с клиентом и управления бизнесом.

Его лекции дают современные знания о мозге и меняют наши представления о человека.

Современный мир стремительно меняется, человеку приходится адаптироваться к новой цифровой, технологической и социальной реальности. Этот процесс проходит непросто, чему свидетельством рост цифровой зависимости, изменение характера социальных связей, увеличение количества психических расстройств.

Как сохранить навыки мышления и интеллектуальной деятельности в данных обстоятельствах?

Как развиваться, оказавшись в новой, цифровой среде?

Как сохранить устойчивые социальные связи и психическое здоровье в этом «новом дивном мире»?

Данная тема актуальна для руководителей всех уровней, предпринимателей и всех тех, кто принимает решения в условиях неопределенности, работает с большим количеством информации, а также тех, кто хочет быть более счастливым и осознанным, улучшить качество жизни.

Подробная карта зала на сайте toptmn.ru.

Специальная цена для группового участия – по телефону 531-817.