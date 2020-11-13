В Тюмени состоится уникальная встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга. Фото - pixabay.com.

В Тюмени состоится уникальная встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга. Онлайн-трансляцию мероприятия в преддверии дня рождения главного волшебника страны проведет издание «Комсомольская правда» – Тюмень».

18 ноября в нашей стране отмечается день рождения Деда Мороза. По доброй традиции в этот день он будет принимать поздравления от своих сказочных друзей, помощников, малышей и взрослых со всего мира.

Поздравить Деда Мороза можете и вы, и уже прямой сейчас. Для этого нужно записать видеопоздравление, написать стих или пожелание, нарисовать рисунок и отправить свое творчество на электронную почту: vibirai.tyumen@yandex.ru или опубликовать в комментариях к этому посту.

Самые душевные, красивые и необычные пожелания зачитаем и покажем в прямом эфире 16 ноября, а остальные отправим Дедушке большим письмом из Тюмени. Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» также выберет 5 работ, авторы которых могут стать обладателями сертификатов от мясного бренда «Ишимский» для покупки продукции на новогодний стол или билетов в молодежный театр «Ангажемент».

Онлайн-трансляция встречи, посвященная дню рождения главного волшебника страны, пройдет 16 ноября на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень», а также в официальных сообществах издания. Начало в 12.30.