Жители тюменского дома пожаловались на шумный фитнес-центр. Фото - pixabay.com.

Жители Тюмени дистанционно рассказали о своих насущных проблемах главному санврачу региона Галине Шарухо. Руководитель местного управления Роспотребнадзора провела личный прием по поручению президента России.

Всего было рассмотрено пять обращений жителей региона. Так, поступила жалоба на деятельность сервисного центра, специалисты которого не возвращают телевизор из-за отказа от ремонта. Еще одно обращение касалось фитнес-центра, который мешает нормальной жизни жильцов многоквартирного дома из-за постоянного шума.

– Также жители региона просили разрешить проблемы, связанные с взысканием денег в рамках оказания услуг по установке забора и неисполнением подрядчиком обязательств по установке окон в течение года. Одна жалоба касалась возврата денег за несостоявшийся весной концерт, – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что все обращения рассмотрят в установленные законом сроки, а заявителям дадут ответы. Галина Шарухо взяла под личный контроль решение вопросов обратившихся жителей региона.