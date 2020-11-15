В Тюменском районе обновляют мемориал фронтовикам. Фото - pixabay.com.

В деревне Головина Тюменского района обновляют мемориал фронтовикам. На сегодняшний день уже установлены мраморные плиты, на которых выбиты 179 фамилий. Теперь готовят к установке стелу.

Автором идеи проекта обновленного памятника стал глава Онохинского муниципального образования Алексей Корсаков. Депутат тюменской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» Александр Крупин осмотрел ход строительных работ по благоустройству мемориала в деревне. Строители планируют завершить работы ко Дню Героев Отечества, который будет отмечаться в этом году 9 декабря.

Необходимость обновления памятника, которые был построен в 1965 году, возникла некоторое время назад. Власти ознакомились с мнением селян, общественников и воплотили в жизнь важный для местных жителей проект, передает «Тюменская область сегодня».