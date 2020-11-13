В Тюмени мужчина избил нунчаками заснувшего в подъезде бомжа

В Тюмени мужчина избил нунчаками бомжа, который заснул в подъезде. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен пациент с черепно-мозговой травмой. После полученного сообщения на указанный адрес выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка задержали ранее судимого 35-летнего безработного местного жителя.

В день происшествия пьяный злоумышленник возвращался домой. В подъезде многоквартирного дома он столкнулся с нетрезвым мужчиной без определенного места жительства, который спал на лестничной площадке. Выразив недовольство, подозреваемый потребовал, чтобы незнакомец покинул подъезд.

– Не получив желаемое, он начал пинать ногами потерпевшего, а после достал нунчаки и нанес удары по голове, причинив тяжкий вред здоровью в виде черепно-мозговой травмы, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время фигурант задержан.