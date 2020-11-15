В тюменских селах набирает силу «Совет отцов». Фото - pixabay.com.

«Совет отцов» Мальковской школы в качестве факультативов проводит со школьниками занятия по безопасности. Ребятам разъясняют правила безопасного нахождения у водоема, покрытого первым льдом. Об этом сообщает управление образования Тюменского района.

В начале учебного года администрация Мальковской школы на собрании родителей предложила создать местную ячейку общественной организации «Совет отцов». Как отметил член местной организации Антон Сухотин, родительские инициативы дополняют инициативы учителей и создают дополнительный позитивный эффект.

В перспективе мальковские отцы планируют провести встречи по профориентации и патриотическому воспитанию, а также рассказать о базовых принципах безопасности в сети и финансовой грамотности. По словам Сухотина, это нужно для того, чтобы после школы взрослая жизнь преподносила меньше сюрпризов.