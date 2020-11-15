Погода на 15 ноября в Тюмени: в день памяти святых Акиндина и Пигасия пасмурно и морозно

В Тюмени пасмурно и морозно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 ноября, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет минус 14 градусов, днем – минус 11. Вечером столбики термометров покажут 13 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

15 ноября отмечается день памяти святых Акиндина и Пигасия. В народе говорили: «Акиндин разжигает овин, Пегасий солнце гасит» - световой день становился все короче. Если на Акиндина небо заплачет, то следом за дождем и зима придет. А если в этот день низкий туман, то зима мягкой будет. С этого дня и до 20 ноября происходит устойчивое промерзание почвы.