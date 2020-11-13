Тюменцев приглашают на «День знании для предпринимателеи »

Тюменцев приглашают на «День знаний для предпринимателей». Фото - pixabay.com.

VIII бизнес-форум «День знании для предпринимателеи » состоится в Тюмени 17 ноября 2020 года. Его участниками станут представители федеральных и региональных органов госвласти, местного самоуправления, а также руководители крупных компании и многие другие. На мероприятие уже зарегистрировались более тысячи местных бизнесменов.

Тема пленарного заседания звучит как «Биохакинг бизнеса». Эксперты расскажут, как использовать внутренние ресурсы максимально эффективно, перестроиться на работу в режиме онлайн и быстро адаптироваться к изменениям. Трансляция пленарной части будет доступна на сайте.

Стоит отметить, что участникам и гостям форума нужно будет предоставить медицинскую справку об отсутствии коронавируса. Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.