Николай Брыкин профинансировал аренду автомобилей для работы тюменских медиков. Фото - пресс-служба регионального отделения "Единая Россия".

Депутат Госдумы Николай Брыкин выделил областной клинической больнице № 2 деньги на аренду автомобилей, которые нужны для выездной работы медиков. Дело в том, что в этом году количество выездной работы намного увеличилось, поэтому дополнительные машины просто необходимы.

Отметим, что тюменская областная клиническая больница № 2 включает в себя детский и взрослый стационары с приемными отделениями, травматологическое отделение и поликлиники. На территории обслуживания поликлиник, которые входят в состав ОКБ № 2, проживают более 63 тысяч взрослых и более 15 тысяч детей.

– Обеспечить людям доступную медицинскую помощь – важнейшая задача, особенно сейчас. Дополнительный транспорт позволит вовремя оказывать помощь людям, которые ее ждут, и беречь силы и здоровье врачей, – заявил депутат.

Напомним, что ранее Николай Брыкин выделил дополнительную машину с водителем для тюменской службы по доставке бесплатных лекарств пожилым, одиноко проживающим людям с хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единая Россия».