Тюменское предприятие рассчиталось с сотрудниками, выплатив крупный долг. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Упоровского района по обращениям работников ООО «Агрокомплекс Манайский» провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что на предприятии имелась задолженность по заработной плате в сумме 3 млн рублей.

– В этой связи прокуратура района в отношении директора и агрокомплекса возбудила дела об административных правонарушениях. Кроме того, внесла представление об устранении нарушений закона, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Таким образом, в результате вмешательства ведомства задолженность по зарплате была полностью погашена.