В Тюмени, несмотря на запрет, работают ночные клубы. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области выявлены факты курения кальянов в кафе, а некоторые ночные клубы работают, несмотря на запрет. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По словам главы ведомства, в регионе усилят проверки по соблюдению гражданами и предприятиями противоэпидемических мер. Это связано с напряженной эпидобстановкой.

– Заболеваемость коронавирусом продолжает расти, однако некоторые граждане и предприятия до сих пор не соблюдают масочный режим, игнорируют предписания. Специалисты совместно с полицейскими и профильными департаментами усилят контрольно-надзорные мероприятия в общественных местах, в транспорте, в том числе в такси, – рассказала Шарухо.

Также стало известно, что через суд приостановлена деятельность ночного клуба «Черника». В заведении выявили массу нарушений, в том числе несоблюдение масочного режима и социальной дистанции.