Погода на 13 ноября в Тюмени: снег с утра до вечера

В Тюмени будет снег с утра до вечера. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 13 ноября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. С утра и до позднего вечера будет идти снег.

Температура воздуха ночью будет минус 6 градусов, днем – минус 4. Вечером столбики термометров покажут 5 – 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-западный ветер, переходящий в северный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

13 ноября почитается память апостолов от семидесяти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день отмечали Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: «Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать». Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит – скоро зима будет.