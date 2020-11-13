Тоболяк украл у соседа чемодан с тряпками. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть отдела тобольской полиции поступило сообщение от жителя деревни Петропавловка о том, что у него из шкафа пропал чемодан с постельным и нательным бельем. Оказалось, что имущество похитил сосед заявителя. Сумма ущерба составила 4 600 рублей.

Ранее судимый, неработающий 45-летний подозреваемый пояснил, что зашел к потерпевшему попросить сигареты, но его не оказалось дома, а дверь была открыта. Воспользовавшись моментом, мужчина решил поживиться чужим имуществом.

– Из шкафа он достал чемодан, думая, что сосед хранит в нем какие-либо ценные вещи, и покинул дом. Увидев там вещи, мужчина понял, что не сможет их никому перепродать, и спрятал похищенное в кладовке. Сотрудниками полиции чемодан изъят, он будет возвращен законному владельцу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время селянин свою вину признал, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.