Тюменец похитил золотой крестик у знакомой в бане. Фото - pixabay.com.

В межмуниципальный отдел МВД «Тюменский» с заявлением о краже золота обратилась 37-летняя женщина. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан. Им оказался ранее судимый 35-летний житель города Тюмени. Со слов злоумышленника, после посещения бани со своей знакомой он взял её золотой крестик с цепочкой.

– Женщина пропажу золота обнаружила через несколько дней, к этому времени у фигуранта возник умысел присвоить себе золото и сдать в ломбард. Вырученные 18 500 рублей он потратил на продукты питания и алкоголь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция статьи подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет. Следователем обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.