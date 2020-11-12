АО «Транснефть – Сибирь» ввело в эксплуатацию новые электронасосные агрегаты на НПС «Сетово-2». Фото - АО «Транснефть – Сибирь».

АО «Транснефть – Сибирь» заменило два электронасосных агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Сетово-2» Тобольского управления магистральных нефтепроводов магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев.

В ходе работ установлены современные насосы производства АО «Транснефть Нефтяные Насосы» (г. Челябинск) производительностью 10 тыс. куб. метров нефти в час и новые электродвигатели. Все агрегаты обладают повышенными показателями КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы. Также выполнена замена маслосистемы, трубопроводов системы утечек и дренажа с установкой современных датчиков вибрации, температуры, давления. Работы на объекте велись в течение шести месяцев. Новые электронасосные агрегаты подключены к инфраструктуре магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев и введены в эксплуатацию в соответствии с графиком.

Производительность каждого нового магистрального насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 116 цистернам емкостью 86 куб. метров каждая.

В настоящее время на ЛПДС «Сетово» продолжаются работы по замене еще четырех электронасосных агрегатов, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Работы по обновлению насосного оборудования проводятся в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО «Транснефть – Сибирь».

Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО «Транснефть», позволяет повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также обеспечить бесперебойную транспортировку нефти.