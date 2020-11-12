Тюменского меломана, ранившего троих человек, отправили в колонию на шесть лет. Фото - pixabay.com.

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину, который ранил трех человек, судили по двум статьям.

Инцидент произошел вечером 14 марта 2019 года. В этот день фигурант с супругой и двумя знакомыми распивал спиртное, в их квартире громко играла музыка. Около 22.00 к ним спустился сосед с верхнего этажа и попросил сделать музыку потише. Однако его просьбу пьяная компания проигнорировала.

– Через час сосед с приехавшим к нему братом и приятелем вновь пошел к шумной семье. Возник конфликт и потасовка, в ходе которой злоумышленник ткнул вилкой брата и приятеля соседа, а потом всем троим нанес удары ножом. Соседу был причинен легкий вред здоровью, а его брату и приятелю – тяжкий, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 6 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с осужденного в пользу троих потерпевших взыскали 800 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.