Строительство развязки на Мельникайте в Тюмени затянется еще на год. Фото - pixabay.com.

Дорогу на улице Мельникайте от моста через реку Тура до улицы Дружбы сдадут 15 ноября 2021 года. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

– По завершении строительства дорожное движение будет организовано по двум проезжим частям протяженностью 1 470 метров, между которыми будет разделительная полоса. На каждой проезжей части будет по три полосы движения шириной не менее 3,75 метра, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что движение пешеходов здесь организуют в обоих направлениях. Помимо этого, на правой стороне будет комбинированный тротуар. Тут разместят пешеходную и велосипедную зоны, которые разделят между собой бортовым камнем и зеленой зоной.

В управлении отметили, что в регионе завершился дорожный сезон ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 2020 год отремонтирован 191 км дорог, из них 15 км дорог федерального значения, 27,9 км региональных дорог вне Тюменской агломерации (за пределами г. Тюмени и Тюменского района), 34 км региональных дорог в агломерации, 24,77 км местных дорог в г. Тюмени и 74,72 км дорог Тюменского района.