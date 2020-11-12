В Тюменской области от коронавируса скончались молодой мужчина и пенсионерка

В Тюменской области от коронавируса скончался молодой мужчина и пенсионерка. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередные жертвы COVID-19. На этот раз умерли два человека.

– Несмотря на усилия врачей, скончались два человека: женщина, 61 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза, мужчина, 45 лет, от респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 99 пациентов с коронавирусом, – сообщили в оперативном штабе.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 158 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 15249), 133 человека выздоровели (за весь период – 9826), четыре ребенка (из общего числа заболевших), 21 пациент подключен к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 2 264 человека остаются под медицинским наблюдением, 2 439 человек находятся на перевахтовке.