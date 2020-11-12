Тюменец наладил бизнес по продаже украденного топлива. Фото - pixabay.com.

Сотрудники тюменской полиции на территории автозаправочной станции выявили хищение горюче-смазочных материалов. Оказалось, что 28-летний подозреваемый, используя вверенную ему работодателем заправочную карту, похитил и перепродал топливо.

– Мужчина приобрел ГСМ на одной из АЗС города, слил их в канистры и на территории заправки продавал их по более низкой цене автовладельцам. Общая сумма ущерба составила около 53 тысячи рублей. Стражи правопорядка задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции, где он признался в содеянном, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.