Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 ноября 2020 года увеличилось на 158 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 158 и составило 15 249 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 811 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 858 568 случаев коровида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 32 032 летальных исхода, выздоровели 1 388 168 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что тюменцам дали рекомендации по профилактике внебольничной пневмонии. Главное – нужно вести здоровый образ жизни.

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