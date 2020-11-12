Тюменские следователи рассказали подробности гибели главы сельского поселения. Фото - СК по Тюменской области.

На озере Будановское Вагайского района накануне, 11 ноября, было обнаружено тело 58-летнего мужчины. По данному факту следователи проводят процессуальную проверку.

– По предварительным данным, мужчина ушел из дома на рыбалку и не вернулся. Позже на берегу озера был обнаружен его автомобиль, а на льду – пробуренная лунка для рыбалки и вещи пропавшего. В этот же день в воде нашли тело погибшего, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что погибший – глава Бегишевского сельского поселения Рисхат Аминов. Информацию о смерти Аминова подтвердили близкие знакомые.

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