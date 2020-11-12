В Тюмени для борьбы с шугой на Метелевском водозаборе привлекли водолазов. Фото - ООО "Тюмень Водоканал".

На Метелевском водозаборе специалисты ведут борьбу с шугой. Дело в том, что обильный снегопад и похолодание привели к образованию ледяной крошки в Туре. Она намерзает на решетках водоприемного оголовка и тем самым препятствует поступлению воды из реки на водозабор.

– Подобное природное явление на Туре не редкость. На помощь пришли водолазы. До их приезда отогревали решетки собственными силами паром и горячей водой, – рассказал директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

По его словам, в городской сети водоснабжения временно снижалось давление. Это нужно было для сохранения работоспособности водоочистных сооружений. В 11.30 к Метелево подошел катер, который своими винтами будет препятствовать оседанию шуги на решетки приемного оголовка до тех пор, пока на реке не установится ледяной покров.