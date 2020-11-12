Тюменцы остались без горячей воды. Фото - Лев Демин.

В редакцию «КП» поступило обращение от жителей дома на улице Широтной, 148, корпус 3, которые возмущались по поводу отсутствия горячей воды в доме.

– Я регулярно встаю в 7.30 для того, чтобы совершить пробежку и потом принять душ. Но сегодня с утра обнаружил, что из крана бежит только холодная вода. Ладно, хорошо, могу подождать. А как быть соседям? У них маленькие дети! – возмущается Лев Демин, житель дома.

Корреспондент «Комсомолки» обратился за комментарием в управляющую компанию «Престиж», где пояснили, что заявка на ремонт поступила в 8.50 в диспетчерскую службу УСТЕК, затем к ним, в управляющую компанию.

– По сообщениям жителей, во дворе рано утром начал бить небольшой фонтан. На текущий момент ведутся ремонтные работы. Планируемое время восстановления горячего водоснабжения до 24.00. Объявления о временном отключении горячей воды развешаны на всех семи подъездах жилого дома, – сообщили в УК.