Названы уникальные особенности термальных курортов Тюменской области. Фото: Оперштаб

Популяризация термальных курортов Тюменской области – якорное направление развития внутреннего туризма. Такое мнение выразила директор Агентства туризма и продвижения региона Мария Трофимова, комментируя итоги визита в Тюменскую область главы Ростуризма Зарины Догузовой. По её словам, природная уникальность тюменских термальных курортов, развитая инфраструктура вокруг них и огромные запасы минеральной воды – хороший повод начать знакомство с термальными источниками именно с Тюмени.

– Тюменские источники выделяет среди остальных происхождение воды: не горное или вулканическое, а из подземного моря, которое оказалось запертым внутри в результате тектонических сдвигов миллионы лет назад. Такая особенность сделала Тюмень термальной столицей России и позволила открыть здесь первый термальный сезон, – отметила Мария Трофимова.

Она подчеркнула, что к термальному сезону присоединились 8 тюменских курортов, которые заявили собственные программы, акции и бонусы. «Термотему» планируют развивать ежегодно и радовать гостей новыми мероприятиями.

В сегодняшних условиях на тюменских источниках особое внимание уделяется безопасности. Как отметила Мария Трофимова, все сотрудники отрасли прошли обучение и согласовали алгоритмы работы с Роспотребнадзором.

– Отели подготовлены к работе в режиме обсерваторов, оборудованы рециркуляторами, обеззараживателями воздуха, есть запас средств индивидуальной защиты и антисептиков. Мы готовы обеспечить гостям высокий уровень безопасности. Думаю, это также повысит интерес к нашим термальным источникам и повлияет на рост турпотока, – заключила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

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